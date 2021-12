Inzaghi si prende l’Inter, la nuova capolista è devastante contro un Cagliari in disarmo (Di domenica 12 dicembre 2021) Questa è un’Inter devastante e da scudetto. Ed è, soprattutto, l’Inter di Simone Inzaghi, che a questo punto ha saldo il controllo della situazione e non ha più bisogno di strani paragoni con la squadra di Conte che un anno fa ha vinto il campionato. Lo scudetto un anno fa era arrivato con una rimonta, adesso alla diciassettesima giornata scatta l’operazione sorpasso che va in porto con la vittoria nettissima per 4-0 contro un Cagliari assolutamente modesto e candidato alla retrocessione se non cambia registro. Dal primo minuto all’ultimo, è dominio Inter in lungo e in largo. Possesso palla, azione raffinate, poi ci sono ovviamente i gol, soprattutto pochissimi rischi dietro: è la serata perfetta con cui candidarsi pienamente a essere la favorita per lo scudetto, in un turno in cui il ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Questa è un’Intere da scudetto. Ed è, soprattutto,di Simone, che a questo punto ha saldo illlo della situazione e non ha più bisogno di strani paragoni con la squadra di Conte che un anno fa ha vinto il campionato. Lo scudetto un anno fa era arrivato con una rimonta, adesso alla diciassettesima giornata scatta l’operazione sorpasso che va in porto con la vittoria nettissima per 4-0unassolutamente modesto e candidato alla retrocessione se non cambia registro. Dal primo minuto all’ultimo, è dominio Inter in lungo e in largo. Possesso palla, azione raffinate, poi ci sono ovviamente i gol, soprattutto pochissimi rischi dietro: è la serata perfetta con cui candidarsi pienamente a essere la favorita per lo scudetto, in un turno in cui il ...

