Inter-Cagliari, Inzaghi: “I ragazzi sono stati bravissimi” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Cagliari, match della diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match vinto per 4 a 0 contro il Cagliari, e valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Una partita che sulla carta poteva sembrare facile, la bravura più grande dell’Inter è stata renderla facile. “Sì, i ragazzi sono stati bravissimi. Avevo chiesto attenzione, era una partita particolare anche per i risultati del weekend dove squadre importanti hanno fatto fatica. Dovevamo essere bravi a Interpretarla e i ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Simonenel post partita di, match della diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 4 a 0 contro il, e valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Una partita che sulla carta poteva sembrare facile, la bravura più grande dell’è stata renderla facile. “Sì, i. Avevo chiesto attenzione, era una partita particolare anche per i risultati del weekend dove squadre importanti hanno fatto fatica. Dovevamo essere bravi apretarla e i ...

