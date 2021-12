I no vax si danno appuntamento sotto casa del premier Draghi: le minacce su Telegram (Di domenica 12 dicembre 2021) Un gruppo di no vax si dà appuntamento sotto l’abitazione del presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento”, è il messaggio che è stato condiviso dagli organizzatori di un canale Telegram che raccoglie i contrari al vaccino anti-Covid. A riportare le conservazioni è l’agenzia di stampa Agi, spiegando che è stato diffuso in chat l’indirizzo dell’abitazione del premier a Roma. Oltre alle minacce rivolte a Draghi, i no vax starebbero diffondendo anche la lista degli indirizzi di casa di molti ministri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Un gruppo di no vax si dàl’abitazione del presidente del Consiglio, Mario. “Ogni sera alle 21il suo appartamento”, è il messaggio che è stato condiviso dagli organizzatori di un canaleche raccoglie i contrari al vaccino anti-Covid. A riportare le conservazioni è l’agenzia di stampa Agi, spiegando che è stato diffuso in chat l’indirizzo dell’abitazione dela Roma. Oltre allerivolte a, i no vax starebbero diffondendo anche la lista degli indirizzi didi molti ministri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Marisab79879802 : @boni_castellane Si,invece di dire che i vax sono ciofeghe,danno la colpa a noi. - tinas48 : RT @ilmessaggeroit: Draghi, minacce dai #no vax: su #telegram si danno appuntamento sotto casa sua - convivioblog : RT @ilmessaggeroit: Draghi, minacce dai #no vax: su #telegram si danno appuntamento sotto casa sua - patriziarutigl1 : RT @ilmessaggeroit: Draghi, minacce dai #no vax: su #telegram si danno appuntamento sotto casa sua - ilmessaggeroit : Draghi, minacce dai #no vax: su #telegram si danno appuntamento sotto casa sua -