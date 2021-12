Final Battle | da qui dove?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 dicembre 2021) E così siamo arrivati a, evento in cui ci è stato praticamente detto che la Ring of Honor non è morta, tornerà, ed ha lasciato parecchie porte aperte. Ma facciamo un recap veloce dell’evento, e proviamo anche ad immaginare come si evolveranno le varie situazioni. Partiamo con il titolo televisivo, che cambia mano un’altra volta nel giro di poco tempo, e passa da Dalton Castle a Rhett Titus, una scelta interessante, ma ancora una volta non si capisce perché non provare a costruire un minimo in più il match, dando un po’ di credibilità in più a tutti gli sfidanti. Darlo a Titus è stato indubbiamente un premio alla carriera, ma toglierlo a Castle quando poteva ancora durare qualche tempo in più con il titolo alla vita, stona ancora una volta. Passiamo poi ai titoli di coppia, i Briscoe tornano dalla loro esperienza in GCW per ...