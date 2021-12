F 1 | GP Abu Dhabi - Vittoria all' ultimo giro | Verstappen è campione del mondo

Leggi su quattroruote

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxha vinto il GP di Abu, beffando all'il suo rivale Lewis Hamilton: l'olandese si laurea cosìdeldi Formula 1 2021. Lewis, che ha dominato la gara fino all'uscita dell'ultima safety car, è stato impotente contro una Red Bull a gomme più fresche e ha dovuto cedere la prima posizione al rivale: una grande delusione per lui che ormai fiutava l'ottavo titolo. Sul podio di Abuc'è anche la Ferrari: Carlos Sainz ha corso una gara pulita e intelligente che lo ha visto tagliare il traguardo proprio dietro i due contendenti per il titolo. In aggiornamento I risultati completi della gara a Yas Marina >