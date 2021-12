Esplosione Ravanusa | il sindaco | non ci sono bambini tra i dispersi

(Di domenica 12 dicembre 2021) commenta 'Per fortuna non citra i. La notizia secondo la quale ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie della palazzina crollata ora è stata smentita'. Lo ha detto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

..., Carmelo D'Angelo. Almeno 50 le persone sfollate. I Vigili del fuoco hanno spento i generatori di energia elettrica per ascoltare eventuali voci provenienti dalle macerie dopo l'. ...Una ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un': tre case sono crollate, altre tre sono danneggiate. Al momento il bilancio è di due morti, 7 dispersi e due persone - due donne - estratte vive dalle macerie. Tra i dispersi anche due ...Si continua a scavare sotto le macerie a Ravanusa, nell’Agrigentino, dove ieri sera, intorno alle 20.30, una terribile esplosione si è verificata tra la via Galileo Galilei e la via Trilussa. Al momen ...Si scava ancora per cercare anche le due persone che al momento dell’esplosione si trovavano nella casa attigua. La zona dell’esplosione sembra uno scenario di guerra: macerie, vetri rotti, detriti e ...