Due casi di Omicron sono stati individuati e sequenziati in Puglia (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - sono stati individuati i primi due casi di variante 'Omicron' in Puglia. L'identificazione - afferma il presidente della Regione, Michele Emiliano - è avvenuta presso il laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari e la conferma che si trattasse di Omicron è avvenuta dopo sequenziamento completo del genoma mediante NGS. Si tratta di due donne della provincia di Bari, entrambe con una stessa storia di viaggio all'estero nei giorni precedenti la diagnosi. sono in corso indagini epidemiologiche più approfondite per comprendere meglio l'origine dei contagi. Le due donne sono in isolamento e stanno bene. Tutti i contatti stretti sono in quarantena, come previsto, e saranno ... Leggi su agi (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI -i primi duedi variante '' in. L'identificazione - afferma il presidente della Regione, Michele Emiliano - è avvenuta presso il laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari e la conferma che si trattasse diè avvenuta dopo sequenziamento completo del genoma mediante NGS. Si tratta di due donne della provincia di Bari, entrambe con una stessa storia di viaggio all'estero nei giorni precedenti la diagnosi.in corso indagini epidemiologiche più approfondite per comprendere meglio l'origine dei contagi. Le due donnein isolamento e stanno bene. Tutti i contatti strettiin quarantena, come previsto, e saranno ...

