Diffidati Verona-Atalanta, nerazzurri a rischio squalifica in vista della Roma (Di domenica 12 dicembre 2021) Ci sono due giocatori nella lista dei Diffidati dell'Atalanta prima di giocare al Bentegodi contro il Verona e a rischio squalifica in vista della successiva sfida di campionato contro la Roma. Si tratta del difensore Demiral e del centrocampista Freuler: entrambi, in caso di ammonizione, raggiungerebbero quota cinque cartellini gialli in stagione e verrebbero fermati per un turno dal giudice sportivo. Massima attenzione, dunque, per Gasperini che rischia di perdere due pedine chiave. SportFace.

