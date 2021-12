Controlli Polizia Locale per Covid e movida: 40 contravvenzioni e un locale chiuso (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli della Polizia locale di Napoli nelle aree della “movida” per il rispetto del codice della strada e delle misure di prevenzione anti-Covid.Chiaia, Centro Storico, e Vomero, le zone interessate. 35 i Controlli eseguiti a bar, ristoranti e pizzerie; 16 verbali sono stati elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata differenziazione dei rifiuti e diffusione di musica senza autorizzazione. Il gestore di un locale è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale perché voleva sottrarsi alle verifiche del Green Pass ed all’impatto acustico per la diffusione della musica,. L’ uomo è stato anche multato. 24 i verbali elevati per violazione al codice della strada Sono stati ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –delladi Napoli nelle aree della “” per il rispetto del codice della strada e delle misure di prevenzione anti-.Chiaia, Centro Storico, e Vomero, le zone interessate. 35 ieseguiti a bar, ristoranti e pizzerie; 16 verbali sono stati elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata differenziazione dei rifiuti e diffusione di musica senza autorizzazione. Il gestore di unè stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale perché voleva sottrarsi alle verifiche del Green Pass ed all’impatto acustico per la diffusione della musica,. L’ uomo è stato anche multato. 24 i verbali elevati per violazione al codice della strada Sono stati ...

