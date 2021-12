Combinata nordica, Otepaa: vittoria facile per Westvold Hansen, quinta Sieff (Di domenica 12 dicembre 2021) Gyda Westvold Hansen fa quattro su quattro in stagione e continua a dominare la Coppa del Mondo di Combinata nordica femminile. La norvegese si è imposta anche a Otepaa: dopo un’ottima prova di salto che le aveva garantito 50? di vantaggio sulle avversarie, per lei è stato un gioco da ragazzi amministrarlo nel fondo. A tinte norvegesi anche gli altri due gradini del podio, con Ida Marie Hagen che precede di un soffio la connazionale Marte Leinan Lund. Buone notizie per i colori azzurri con il quinto posto di Annika Sieff. Malgrado non avesse brillato nel salto, la classe 2003 si è riscattata nel fondo chiudendo in Top 5 alle spalle della slovena Volavseka. Per quanto riguarda le altre azzurre, decima piazza per Veronica Gianmoena; tredicesima al traguardo invece Daniela Dejori. ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Gydafa quattro su quattro in stagione e continua a dominare la Coppa del Mondo difemminile. La norvegese si è imposta anche a: dopo un’ottima prova di salto che le aveva garantito 50? di vantaggio sulle avversarie, per lei è stato un gioco da ragazzi amministrarlo nel fondo. A tinte norvegesi anche gli altri due gradini del podio, con Ida Marie Hagen che precede di un soffio la connazionale Marte Leinan Lund. Buone notizie per i colori azzurri con il quinto posto di Annika. Malgrado non avesse brillato nel salto, la classe 2003 si è riscattata nel fondo chiudendo in Top 5 alle spalle della slovena Volavseka. Per quanto riguarda le altre azzurre, decima piazza per Veronica Gianmoena; tredicesima al traguardo invece Daniela Dejori. ...

Advertising

giomalago : Altro weekend a tinte azzurre!A #LakeLouise @goggiasofia è da urlo in discesa e in SuperG!#Fischnaller a Sochi torn… - sportface2016 : #Combinatanordica femminile, #Otepaa 2021: vittoria facile per #WestvoldHansen, quinta l'azzurra #Sieff - sportface2016 : #Combinatanordica, #Otepaa: vince un #Riiber devastante, #Buzzi chiude 28° - zazoomblog : Combinata nordica: quinta vittoria in stagione per Jarl Magnus Riiber in quel di Otepaa 28mo Raffaele Buzzi -… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber fa un altro sport. Dominio assoluto a Otepää e ora Frenzel è nel mirino #fisnoco #nor… -