(Di domenica 12 dicembre 2021), rinomato brand italiano di intimo e abbigliamento rappresentato dalla celebre testimonial Belén Rodriguez, per l’invernopropone la, caratterizzata da lingerie di alta qualità perfetta per le! Lapresenta Circe: linea contraddistinta da completini neri eleganti in tulle flock brillè con retro in cotone elasticizzato. Di questa linea è disponibile il coordinato push up e brasiliano (art. 4305) e balconcino e slip (art. 4306). Tra i prodotti singoli, invece, l’offerta prevede lo slip (art. 6165), il brasiliano (art. 6166) e il perizoma (art. 6167). Con la stessa fantasia e materiale troviamo anche la maglia girocollo a manica lunga decorata (art. 4307) e la maglia con ...

Lopinionista : Collezione Galà 2021 di Jadea per le occasioni speciali - jadeaintimo : La collezione Jadea Galà farà risplendere ogni donna con eleganza e sensualità #Jadea #JadeaGala #JadeaAI2122 -

Ultime Notizie dalla rete : Collezione Galà

A completare il look, l'attrice ha scelto una borsa Erdem, gioielli di Fred Leighton e scarpe della suaSJP Collection.Tra i nostri look preferiti non poteva mancare quello di Zendaya che per la première londinese del nuovo Spider - Man: No Way Home ha scelto un blazer impreziosito da cristalli della...