Ballando con le stelle | Morgan rivede sua figlia Lara | “Non la vedo da due anni”

A Ballando con le stelle una sorpresa ha atteso Morgan per la semifinale. La seconda manche della gara di ballo tra VIP porta un buon tasso di emozione, soprattutto per lui. Il discusso cantante anche in questo contesto ne ha combinate di cotte e crude. Dopo alcune puntate del programma condotto da Milly Carlucci in cui l'Artista sembrava aver trovato nuovo equilibrio e nessun tipo di polemica, uno scontro con il giudice e giornalista Selvaggia Lucarelli ha portato il concorrente in escandescenze e persino a strascichi fuori dalla tv. Il Morgan cuore di papà si è ritrovato in un filmato pre-esibizione. Partendo dalla triste perdita di suo padre Lui è stato un padre fragile, disperato, ma solo perché il mondo lo ha schiacciato. Da lì io ho imparato per essere meno disperato di lui e meno fragile.

