A Ravanusa 3 morti e 6 dispersi per esplosione causata da una fuga di gas

(Di domenica 12 dicembre 2021) In Sicilia si continua a scavare fra le macerie delle quattro palazzine sventrate. Oltre un centinaio gli sfollati. Sulla tragedia indaga la procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo per ...

Advertising

TeresaBellanova : Spaventose le immagini da #Ravanusa dove una fuga di gas ha provocato il crollo di una vasta area, con morti e feri… - Antonio_Tajani : #Ravanusa Esplosione nella notte causata da una fuga di gas. Il bilancio due morti, sette dispersi e tre palazzine… - tg2rai : #UltimOra, una palazzina di 4 piani è crollata e altre 4 sono rimaste danneggiate a #Ravanusa, in provincia di Agri… - infoitinterno : Esplosione Ravanusa, crollano diverse palazzine: 3 morti e 6 dispersi. Salvate due donne. «Come Beirut» - AndThenWhoCares : RT @tg2rai: Si scava da ventiquattrore a Ravanusa. L'esplosione per una fuga di gas, case sbriciolate. Tre morti, sei dispersi. Una sopravv… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa morti

In Sicilia si continua a scavare fra le macerie delle quattro palazzine sventrate. Oltre un centinaio gli sfollati. Sulla tragedia indaga la procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo per ...Leggi anche Esplode una tubatura di gas: crollano 4 palazzine nell'Agrigentino, 3e 6 dispersi Devastato aun intero isolato. Tra le vittime anche una dipendente del Comune con il ...Le vittime accertate dell’esplosione di Ravanusa sono tre. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dalla Protezione Civile, non è stata ancora individuata una quarta vittima. Quattro de ...Una parte del ricavato degli incassi dello spettacolo organizzato domenica prossima, alle 19, al Real Teatro Santa Cecilia sarà devoluto alle famiglie colpite dall'esplosione a Ravanusa. Così ha decis ...