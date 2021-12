Verissimo | Vincenzo Spadafora | “All’inizio mi innamoravo di ragazze Poi ho capito | la storia più importante con un uomo | la prima volta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) “Voglio vivere in tranquillità, senza più nascondermi e fare una doppia vita”: a parlare così è il l’ex ministro, ospite dinella puntata di sabato 11 dicembre. Dopo il coming out a Che Tempo che fa,torna a parlare del suo privato con Silvia Toffanin: “Non avevo avvertito nessuno, neanche la mia famiglia. Immagino siano rimasti stupiti ma ho ricevuto da subito grande calore, come dovrebbe sempre essere. Dopo averlo dichiarato, ho trascorso le prime notti a leggere migliaia di messaggi sofferti di ragazzi e madri che hanno trovato in questo gesto tanta forza e la possibilità di non sentirsi soli”. E il deputato del M5S spiega che alla base del suo coming out televisivo c’è stata proprio la voglia di muoversi in avanti con la difesa dei diritti civili: “Ho detto di essere gay ...