Venezia-Juve 1-1 | Aramu risponde a Morata | i bianconeri frenano ancora

ClaMarchisio8 : Gestisci bene il primo tempo, passando anche in vantaggio. Nel secondo invece tutte le lacune e le difficoltà che v… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ????

19.53 Serie A,17° turno:- Juventus 1 - 1 Frena ancora la(4°posto Champions sempre più lontano):solo 1 - 1 a. Va subito ko Dybala: dentro Kaio Jorge che dopo pochi secondi sfiora la rete su sponda de ...è stata una partita combattuta fino alla fine, con Morata che ha aperto le marcature nel primo tempo dopo l' infortunio di Dybala e Aramu che ha pareggiato i conti a inizio ripresa al ...Alle 18 arriva un risultato a sorpresa al Penzo. Il Venezia inchioda la Juventus sull'1-1 e strappa un punto d'oro in ottica salvezza. Morata apre le danze, Aramu pareggia i conti nella ripresa. I ...L'atmosfera che si respira al Penzo in serate come questa è magica. Lo stadio, posizionato su un isolotto, è tutto esaurito e spinge il Venezia al pareggio contro la Juventus.