Uccisa a Misterbianco con colpi di pistola in faccia | c' è una testimone

AGI - Nel delitto di Lineri, nel Catanese, c'è una testimone, sentita dai carabinieri per tutta la notte: ha assistito all'esecuzione di "Genny" Giovanna Cantarero, 27 anni, Uccisa con diversi colpi di pistola sparati in faccia, nella popolosa frazione di Misterbianco, alle porte della città. La donna era appena uscita dal panificio all'angolo tra via Allende e via Nobile e, assieme a una amica, stava aspettando l'arrivo in auto della sua mamma quando e' stata avvicinata da un uomo che le ha puntato la pistola alla testa ed ha tirato più volte il grilletto. Sull'identità del sicario, la ragazza che era assieme a Jenny non ha saputo fornire dettagli utili alle indagini, coordinate dal pm Valentina Botta: un po' perché sotto choc, un po' perché il killer aveva il volto ...

