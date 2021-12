TUTTOSPORT – Napoli, Anguissa in campo con l’Empoli: la strategia di Spalletti (Di sabato 11 dicembre 2021) Frank Anguissa in campo con l’Empoli è una possibilità più che concreta, il centrocampista sta recuperando dall’infortunio. Anguissa, così come Insigne, ieri ha svolto solo palestra ma con ogni probabilità entrambi i calciatori saranno quantomeno convocati. Napoli-Empoli è una sfida delicata ed avere Anguissa a centrocampo potrà essere un’arma in più per Spalletti. Ovviamente il giocatore non potrà partire titolare, quindi il tecnico azzurro dovrà cominciare la gara con l’ennesima emergenza a centrocampo. Fabian Ruiz non recupera e con Lobotka infortunato ci saranno ancora gli uomini contati. TUTTOSPORT svela il piano di Spalletti per Anguissa che con l’Empoli siederà ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 dicembre 2021) Frankinconè una possibilità più che concreta, il centrocampista sta recuperando dall’infortunio., così come Insigne, ieri ha svolto solo palestra ma con ogni probabilità entrambi i calciatori saranno quantomeno convocati.-Empoli è una sfida delicata ed averea centropotrà essere un’arma in più per. Ovviamente il giocatore non potrà partire titolare, quindi il tecnico azzurro dovrà cominciare la gara con l’ennesima emergenza a centro. Fabian Ruiz non recupera e con Lobotka infortunato ci saranno ancora gli uomini contati.svela il piano diperche consiederà ...

Ultime Notizie dalla rete : TUTTOSPORT Napoli Non scordatevi gli infortuni Juve Insomma, se non vinceranno qualcosa di importante, Milan e Napoli saranno ampiamente giustificate dalla situazione sanitaria. Altri si sono lamentati in passato, ma i loro infortuni sono più ...

La Juve cerca il bomber, Dybala i bianconeri: vincere è un obbligo Considerazione numero uno: i 22 gol di cui sopra la Juventus li realizza a fronte di 77 tiri in porta: mica di meno, rispetto a quelli delle altre squadre (Atalanta 77, Milan 73, Napoli 83). ...

Napoli, esito positivo degli esami di Lozano

La Juve cerca il bomber, Dybala i bianconeri: vincere è un obbligo La crisi dell’attacco spinge il club a scandagliare il mercato: intanto Allegri spera che Morata e la Joya ritrovino la porta e la continuità di rendimento ...

