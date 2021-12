Trento, un paziente no vax rifiuta di essere intubato e muore. I medici: «Fatto di tutto per salvarlo» (Di sabato 11 dicembre 2021) Ancora un altro caso. Ricoverato per Covid con una grave forma di insufficienza respiratoria un uomo di 50 anni è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento per aver rifiutato le cure. L’uomo, come riporta Tgcom24, un convinto no vax, ha espresso al personale sanitario il proprio convincimento dicendo no, in sede di consenso informato, alle terapie di ossigenazione artificiale che gli avrebbero dato possibilità di sopravvivenza. paziente no vax muore a Trento A rendere pubblica la notizia è stata Rai Trentino che puntualizza che si trattava di un paziente che, oltre all’obesità, non aveva patologie pregresse. Per questo la terapia con l’ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di salvarlo. Ma senza il consenso all’intubazione, registrato in fase di ricovero, non è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Ancora un altro caso. Ricoverato per Covid con una grave forma di insufficienza respiratoria un uomo di 50 anni è morto all’ospedale Santa Chiara diper averto le cure. L’uomo, come riporta Tgcom24, un convinto no vax, ha espresso al personale sanitario il proprio convincimento dicendo no, in sede di consenso informato, alle terapie di ossigenazione artificiale che gli avrebbero dato possibilità di sopravvivenza.no vaxA rendere pubblica la notizia è stata Rai Trentino che puntualizza che si trattava di unche, oltre all’obesità, non aveva patologie pregresse. Per questo la terapia con l’ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di. Ma senza il consenso all’intubazione, registrato in fase di ricovero, non è ...

