Tottenham-Rennes cancellata: Conte rischia 3-0 a tavolino (Di sabato 11 dicembre 2021) Tottenham-Rennes di Europa League non si giocherà. Lo ha reso noto l’Uefa, con un comunicato: dopo il rinvio per i diversi casi Covid nel club inglese, la sfida non verrà recuperata e sarà aperta una indagine. “”A seguito di un’epidemia di COVID-19 nella squadra del Tottenham Hotspur FC in vista della partita della fase a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 11 dicembre 2021)di Europa League non si giocherà. Lo ha reso noto l’Uefa, con un comunicato: dopo il rinvio per i diversi casi Covid nel club inglese, la sfida non verrà recuperata e sarà aperta una indagine. “”A seguito di un’epidemia di COVID-19 nella squadra delHotspur FC in vista della partita della fase a L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Tottenham-Rennes non si giocherà Il risultato verrà deciso dalla Commissione disciplina… - SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Il match Tottenham-Rennes non si giocherà Nessuna data disponibile per il recupero… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? L'UEFA annuncia: 'Tottenham-Rennes non verrà recuperata' ? - CalcioNews24 : #ConferenceLeague, #TottenhamRennes non si giocherà ?? - CalcioPillole : ??Ultim'ora: #TottenhamRennes non si giocherà, aperta un'indagine. Rischio 3-0 a tavolino per #Conte ed eliminazione… -