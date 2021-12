Sara Tardelli | chi è la figlia di Marco | “Scrivere la sua biografia e scoprire tutto è stato difficile”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Un cognome che suggerisce tanto, sopratle gioie del mondiale 1982.è ladi, il campione del mondo in Spagna, l’autore del gol e dell’urlo alla Germania in finale. È una giornalista professionista e con il papà ha scrittoo niente, la biografica dell’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale. Spesso è ospite in programmi televisivi e più di una volta ha raccontato dello splendido rapporto che ha con il padre. I due infatti sono molto legati.non è l’unicadi. C’è anche Nicola, avuto con un’altra donna, che ha dodici anni in meno. Attualmente l’ex campione è legato sentimentalmente alla giornalista e conduttrice di La7 Myrta Merlino....

... Marcoe Myrta Merlino: per la prima volta in assoluto, l'amatissima coppia sarà ospite di Silvia Toffanin; Leggi anche - > Marco, sapete chi è la sua ex moglie? Ermal Meta: avete ...Marcosi è sposato due volte: dalla prima moglie, Alessandra, ha avuto la primogenita, che oggi è un'affermata giornalista, mentre dalla seconda, Laura, non ha avuto figli. In seguito ...Un cognome che suggerisce tanto, soprattutto le gioie del mondiale 1982. Sara Tardelli è la figlia di Marco, il campione del mondo in Spagna ...Figli Myrta Merlino, chi sono? I gemelli Pietro e Giulio, poi Caterina: "La storia d'amore con Tardelli? Mi prendono in giro perché io..." ...