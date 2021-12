Rulfi | «Sofia Goggia deve avere meno insicurezze su sé stessa»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Stamattina, alle 10.30, a St. Moritz si disputerà il Super G femminile che avrà come protagoniste anche le italiane Federica Brignone, Marta Bassino evincitore di tre gare consecutive (due discese e un Super G) a Lake Louis. Il Corriere dello Sport ha intervistato Gianlucadirettore tecnico della Nazionale femminile di sci. Dellaha detto: A Lake Louise non ha fatto errori grossolani che sono sempre stati un po’ il suo marchio di fabbrica e la difficoltà con lei è farla rendere in gara al pari di come va forte in allenamento. A mio parere ci è riuscita al completo soltanto nella prima discesa canadese.è troppo preoccupata di quello che le gira attorno, poco tranquilla sul “compito” chefare, è un aspetto un po’ insito nel suo carattere. ...

Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline ... E' soddisfatto il direttore tecnico Gianluca: ' Ci stiamo allenando bene in Colorado. Abbiamo ...E triplete sia. La vittoria della maturità arriva in supergigante, la disciplina nella quale Sofia Goggia voleva alzare l'asticella. Missione compiuta. Prima di potenza, di convinzione. Altro che "gog ...Sofia Goggia si piazza in posizione, apre il gas e si divora Lake Louise, la pista canadese che la consacra regina anche nella seconda discesa del fine settimana in Canada. Il messaggio alle avversari ...