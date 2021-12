Riforma Pensioni 2021: l’editoriale: i sindacati hanno agito troppo tardi (Di sabato 11 dicembre 2021) Le OO.SS. di CGIL e UIL hanno, finalmente, dopo troppi tentennamenti proclamato lo sciopero generale di otto ore per la giornata di giovedì 16 dicembre 2021. Ma questo sciopero parte da subito con il piede sbagliato. Innanzitutto la terza grande organizzazione sindacale la CISL non si è unita alle altre due sigle criticando lo sciopero in questo momento di pandemia a ridosso del Natale affermando piuttosto di voler proseguire il confronto con il Governo e per non perdere la faccia davanti ai suoi iscritti ha proclamato una manifestazione per sabato 18 dicembre a Roma. Bisogna dire prima di tutto che la CGIL di Landini avrebbe preferito effettuare invece dello sciopero generale tre manifestazioni una al nord una al centro Italia ed una al sud ma, per non essere scavalcata a sinistra dalla UIL, che invece insisteva per scioperare alla fine si è ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 11 dicembre 2021) Le OO.SS. di CGIL e UIL, finalmente, dopo troppi tentennamenti proclamato lo sciopero generale di otto ore per la giornata di giovedì 16 dicembre. Ma questo sciopero parte da subito con il piede sbagliato. Innanzitutto la terza grande organizzazione sindacale la CISL non si è unita alle altre due sigle criticando lo sciopero in questo momento di pandemia a ridosso del Natale affermando piuttosto di voler proseguire il confronto con il Governo e per non perdere la faccia davanti ai suoi iscritti ha proclamato una manifestazione per sabato 18 dicembre a Roma. Bisogna dire prima di tutto che la CGIL di Landini avrebbe preferito effettuare invece dello sciopero generale tre manifestazioni una al nord una al centro Italia ed una al sud ma, per non essere scavalcata a sinistra dalla UIL, che invece insisteva per scioperare alla fine si è ...

