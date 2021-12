Perché il primo McDonald’s a emissioni zero è una notizia importante (Di sabato 11 dicembre 2021) A Market Drayton, nella contea inglese dello Shropshire, ha aperto il primo ristorante della catena di fast food McDonald’s disegnato per essere net-zero, cioè non aumentare le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. Si tratta del primo esempio di un locale pensato in questo senso, e che secondo l’azienda farà da modello per altri che verranno dopo di esso, sia nel Regno Unito che nel resto del mondo. Il McDonald’s di Market Drayton a prima vista è un fast food come gli altri, riconoscibilissimi, della catena: ci sono le insegne, i tavoli, la corsia per il servizio da asporto in auto. Eppure la sua progettazione è rivoluzionaria: l’energia viene da due grandi turbine eoliche e da pannelli solari; le insegne sono fatte di chicchi di caffè usati dal locale; il rivestimento ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 dicembre 2021) A Market Drayton, nella contea inglese dello Shropshire, ha aperto ilristorante della catena di fast fooddisegnato per essere net-, cioè non aumentare ledi anidride carbonica nell’atmosfera. Si tratta delesempio di un locale pensato in questo senso, e che secondo l’azienda farà da modello per altri che verranno dopo di esso, sia nel Regno Unito che nel resto del mondo. Ildi Market Drayton a prima vista è un fast food come gli altri, riconoscibilissimi, della catena: ci sono le insegne, i tavoli, la corsia per il servizio da asporto in auto. Eppure la sua progettazione è rivoluzionaria: l’energia viene da due grandi turbine eoliche e da pannelli solari; le insegne sono fatte di chicchi di caffè usati dal locale; il rivestimento ...

Advertising

AnnalisaChirico : New York come il Far West, un italiano barbaramente ucciso perché l’assassino “odia i bianchi” e deve dimostrare ch… - EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - AntoVitiello : #Tomori si scusa per l'errore in #Champions: 'Ancora frustrato con me stesso. Imparerò dall'errore e lavorerò solo… - Cherollaa : RT @PaoloMaddalenaA: #Draghi è amato dai poteri forti dell’Europa finanziaria, perché mette al primo posto questo tipo d’Europa e non Popol… - FioreFio4 : RT @PaoloMaddalenaA: #Draghi è amato dai poteri forti dell’Europa finanziaria, perché mette al primo posto questo tipo d’Europa e non Popol… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché primo Il primario della pediatria: vaccinare i bambini è sicuro, nessun pericolo 'La vaccinazione è fondamentale ed è indicata per tutte le donne in gravidanza perché l'infezione ... dalle 9 alle 16 potranno recarsi negli ambulatori dedicati all'evento al primo piano del Padiglione ...

I 50 anni della Alì e il 'papà' dei supermercati: 'L'azienda è la mia grande famiglia' Il primo a prendere la parola è stato il figlio Gianni, vicepresidente del Gruppo, che ha ... i miei figli Marco e Gianni, i miei nipoti e tutti i miei collaboratori, anche i pensionati, perché Alì è ...

Covid, perché il richiamo eterologo è sicuro ed efficace: vaccini a confronto Corriere della Sera 'La vaccinazione è fondamentale ed è indicata per tutte le donne in gravidanzal'infezione ... dalle 9 alle 16 potranno recarsi negli ambulatori dedicati all'evento alpiano del Padiglione ...Ila prendere la parola è stato il figlio Gianni, vicepresidente del Gruppo, che ha ... i miei figli Marco e Gianni, i miei nipoti e tutti i miei collaboratori, anche i pensionati,Alì è ...