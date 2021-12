Omicidio professore a Tarquinia, Claudio Cesaris confessa: “Ho sparato io” (Di sabato 11 dicembre 2021) C’è una svolta nel caso dell’Omicidio del biologo dell’Università della Tuscia Dario Angeletti, trovato morto lo scorso martedì all’interno della sua Volvo v40 ferma nel parcheggio delle Saline di Tarquinia. Claudio Cesaris, il 68enne di Pavia accusato dell’Omicidio, ha confessato. “Si, sono stato io a sparare”, avrebbe affermato Cesaris, secondo quanto riportato da La Repubblica. Il gip di Civitavecchia ha convalidato la misura cautelare in carcere richiesta dal pm per l’uomo che ora andrà in carcere in attesa del processo, presumibilmente il Mammagialla di Viterbo. L’uomo avrebbe ammesso di aver fatto fuoco, ma avrebbe negato la premeditazione. “Ritengo che allo stato attuale non ci siano le esigenze cautelari della custodia in carcere, ma la risonanza mediatica del ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) C’è una svolta nel caso dell’del biologo dell’Università della Tuscia Dario Angeletti, trovato morto lo scorso martedì all’interno della sua Volvo v40 ferma nel parcheggio delle Saline di, il 68enne di Pavia accusato dell’, hato. “Si, sono stato io a sparare”, avrebbe affermato, secondo quanto riportato da La Repubblica. Il gip di Civitavecchia ha convalidato la misura cautelare in carcere richiesta dal pm per l’uomo che ora andrà in carcere in attesa del processo, presumibilmente il Mammagialla di Viterbo. L’uomo avrebbe ammesso di aver fatto fuoco, ma avrebbe negato la premeditazione. “Ritengo che allo stato attuale non ci siano le esigenze cautelari della custodia in carcere, ma la risonanza mediatica del ...

Advertising

fattoquotidiano : Viterbo, confessa il 68enne fermato per l’omicidio del professore Angeletti: “Sono stato io a sparargli” - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Ha confessato Claudio Cesaris, il 68enne fermato per l'omicidio del professore della Tuscia Dario Angeletti, trovato mort… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Ha confessato Claudio Cesaris, il 68enne fermato per l'omicidio del professore della Tuscia Dario Angeletti, trovato mort… - franser_real : Omicidio di Tarquinia, l'indagato confessa: 'Sono stato io a sparare' - infoitinterno : Omicidio professore a Tarquinia, Cesaris confessa: «Sono stato io a sparare» -