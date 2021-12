Myrta Merlino: l’ex compagno è Domenico Arcuri, una figlia insieme (Di sabato 11 dicembre 2021) Myrta Merlino, proprio durante il primo lockdown Domenico Arcuri e la sua ex compagna si sono divisi, i loro ruoli e le loro responsabilità sono riusciti a ricongiunsi a distanza. La giornalista da Il Giornale ha raccontato che non è stato semplice cercare di far coincidere il loro rapporto. Domenico Arcuri è stato l’uomo che Giuseppe Conte mise alla guida contro il virus come commissario delegato, mentre la giornalista era impegnata sul fronte di La7 per informare i telespettatori sull’emergenza Covid-19. Myrta Merlino, chi è il suo ex marito Domenico Arcuri (Instagram)I due sono uniti dalla figlia 19enne Caterina, avuta proprio durante una lunga relazione terminata qualche anno fa, ... Leggi su ck12 (Di sabato 11 dicembre 2021), proprio durante il primo lockdowne la sua ex compagna si sono divisi, i loro ruoli e le loro responsabilità sono riusciti a ricongiunsi a distanza. La giornalista da Il Giornale ha raccontato che non è stato semplice cercare di far coincidere il loro rapporto.è stato l’uomo che Giuseppe Conte mise alla guida contro il virus come commissario delegato, mentre la giornalista era impegnata sul fronte di La7 per informare i telespettatori sull’emergenza Covid-19., chi è il suo ex marito(Instagram)I due sono uniti dalla19enne Caterina, avuta proprio durante una lunga relazione terminata qualche anno fa, ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Fra qualche ora sarò ospite di Myrta Merlino a #lariachetira. In diretta dalle 12 su La7. - MontiFrancy82 : A @verissimotv ospiti @MetaErmal #LinaSastri #PatriziaPellegrino @myrtamerlino @MarcoTardelli82 @Gerry_Scotti… - sedatcagimni : RT @GiuseppeConteIT: Fra qualche ora sarò ospite di Myrta Merlino a #lariachetira. In diretta dalle 12 su La7. - MariaTe34150745 : ?? A differenza dell'Italia, negli Usa se ne parla apertamente. Questo studio è stato presentato in un congresso, no… - DORY71170606 : Gli amici di Myrta Merlino -