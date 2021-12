LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA | risultati qualifiche e griglia di partenza in tempo reale

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’IMPEDING DI LEWIS HAMILTON A MAZEPIN. NESSUNA PENALITA’ 13.10 Il Gran Premio di Abu, che in questogiunge alla sua 13ma edizione, si è sempre disputato in notturna ed è sempre stato collocato a fine stagione, rappresentando sovente l’atto conclusivo. Peraltro in tre occasioni è stato decisivo per l’assegnazione del titolo iridato (2010, 2014, 2016), partorendo tre diversi Campioni del Mondo (Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Nico Rosberg). 13.03 Il Gran Premio di Aburicoprirà il ruolo di atto finale per l’ottava stagione consecutiva. La capitale degli Emirati Arabi Uniti stipulò un accordo con la Formula Uno nel 2007, anno in cui venne annunciato come, dal 2009, si sarebbe disputato un GP proprio nella nazione degli sceicchi. ...

La sfida Hamilton - Verstappen "" anche in chiaro. L'atto conclusivo dell'avvincente mondiale di Formula Uno di quest'anno andrà infatti in onda, oggi e domani, in diretta non soltanto su Sky ma anc ... [ Continua a leggere sul ...di Stefano Belli} DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE DIDHABI Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio diDhabi 2021 sul circuito di Yas Marina come ...Ad Abu Dhabi cala il crepuscolo per le ultime qualifiche della stagione: segui la cronaca live della sessione.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Ultimi due minuti prima della bandiera a scacchi: Hamilton in pista per una breve simulazione di passo gara su gomme soft nuove. 11.56 Buoni segnali per ...