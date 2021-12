LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA | Hamilton ruggisce nella Q1 | Verstappen a mezzo secondo

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’IMPEDING DI LEWISA MAZEPIN. NESSUNA PENALITA’ 14.32 La Ferrari non si sente all’altezza con le gomme medie: sia Sainz sia Leclerc in pista con le soft. 14.31 Va detto chenon ha effettuato un giro pulito, con un paio di correzioni che gli hanno fatto perdere qualche centesimo. 14.31 PAZZESCO!per soli 4 millesimi! E’ uno scontro fra Titani… 14.31 1’23?185 per. 14.30 Ricordiamo la regola: le gomme utilizzate dai piloti in Q2 per ottenere il proprio miglior tempo verranno poi utilizzate anche al via della gara. Questo vale solo per coloro che accedono alla Q3, tutti gli altri possono scegliere liberamente che mescole montare in partenza. 14.29 Gomme medie per ...