Inter | idea low cost per sostituire Perisic!

Ivan Perisic ha un contratto in scadenza nel 2022 e l'Inter sta continuando a cercare quale possa essere una alternativa valida senza spendere troppo. L'Inter potrebbe intervenire già a gennaio per sostituire il croato e l'obiettivo è quello di non fare grossi investimenti. Servirebbe un affare "alla Ashley Young", arrivato l'anno scorso con la formula del prestito secco dal Manchester United. L'Inter sta valutando diversi profili. Oltre a quello di Kostic che resta un obiettivo, la dirigenza dell'Inter sta monitorando Kurzawa e Diallo, entrambi in uscita dal PSG. L'altro nome è quello di Alex Telles, già accostato all'Inter l'estate scorsa.

