Inter-Cagliari, Mazzarri in conferenza stampa: “Faremo di tutto per mettere in difficoltà la corazzata nerazzurra” (Di sabato 11 dicembre 2021) Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cagliari, match della diciassettesima giornata della Serie A Giornata di vigilia per il Cagliari di Walter Mazzarri che domani affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei rossoblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Che atteggiamento chiederà ai suoi uomini a San Siro?Sappiamo che andiamo ad affrontare una corazzata, lo sanno tutti cosa sta facendo l’Inter. Faremo di tutto per metterli in difficoltà, ci vuole coraggio a ... Leggi su intermagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Walterinalla vigilia di, match della diciassettesima giornata della Serie A Giornata di vigilia per ildi Walterche domani affronterà l’allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei rossoblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Che atteggiamento chiederà ai suoi uomini a San Siro?Sappiamo che andiamo ad affrontare una, lo sanno tutti cosa sta facendo l’diper metterli in, ci vuole coraggio a ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterCagliari ?? Tutte le foto qui ???? - Inter : ??? | PODCAST Cagliari in...Barella ???????????? Ascolta ora ?? - Inter : ?? | BUONA NOTTE Sogni d'oro #InterFans Vi aspettiamo a San Siro domenica sera per Inter-Cagliari ??… - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: La buonasera del Vate : Cagliari rimaneggiato senza Nandez, inter mercato a fari spenti, le ultime news. ?????? https://t… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cagliari: Mazzarri, Inter è super ma noi dobbiamo provarci 'A Milano esperienza positiva, ma era tutta un'altra squadra' -