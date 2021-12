Fisco, cala evasione. Cgia: “In 5 anni recuperati 13 miliardi” (Di sabato 11 dicembre 2021) cala l’evasione fiscale. Sebbene siano dati ancora parziali, secondo il tax gap elaborato dal ministero dell’Economia e delle Finanze , nel 2019 (ultima annualità disponibile), l’evasione fiscale presente nel nostro Paese sarebbe scesa a 80,6 miliardi di euro. Se utilizziamo la stessa metodologia di calcolo anche per gli anni precedenti, negli ultimi 5 anni gli 007 del Fisco hanno “recuperato” ben 13 miliardi di euro. A calcolarlo è l’Ufficio studi della Cgia. Pur non potendo contare ancora su almeno 80 miliardi di euro di tasse ogni anno, l’Amministrazione finanziaria italiana sembra essere riuscita, sottolinea l’associazione, a trovare la strada giusta per combattere efficacemente questa piaga sociale ed economica ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021)l’fiscale. Sebbene siano dati ancora parziali, secondo il tax gap elaborato dal ministero dell’Economia e delle Finanze , nel 2019 (ultima annualità disponibile), l’fiscale presente nel nostro Paese sarebbe scesa a 80,6di euro. Se utilizziamo la stessa metodologia di calcolo anche per gliprecedenti, negli ultimi 5gli 007 delhanno “recuperato” ben 13di euro. A calcolarlo è l’Ufficio studi della. Pur non potendo contare ancora su almeno 80di euro di tasse ogni anno, l’Amministrazione finanziaria italiana sembra essere riuscita, sottolinea l’associazione, a trovare la strada giusta per combattere efficacemente questa piaga sociale ed economica ...

