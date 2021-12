Disastro in Italia | crolla palazzina | decine di dispersi tra cui 3 bimbi

Leggi su howtodofor

(Di domenica 12 dicembre 2021) L’edificio di 4 piani è collassato e i vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme, hanno iniziato la ricerca di persone sotto le macerie. La causa sarebbe lo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino. Sarebbero 12 le persone di cui non si hanno notizie, fra cui tre bambini e una donna incinta. Il sindaco: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un" Potrebbe essere lo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino la causa dell'esplosione che ha causato il crollo di unadi via Trilussa a Ravanusa, in provincia di Agrigento. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme che hanno coinvolto almeno altri tre edifici, hanno iniziato a cercare persone rimaste sotto le macerie. Un primo bilancio parla di 12, fra cui tre bambini e una donna incinta con il marito. Il sindaco, ...