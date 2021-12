Covid: premier francese, vaccinare i bambini è una necessità (Di sabato 11 dicembre 2021) vaccinare contro il Covid i bambini tra 5 e 11 anni "è una necessità", secondo il primo ministro francese, Jean Castex. La pronuncia del premier, fatta alla radio France Bleu Alsace, costituisce una ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021)contro iltra 5 e 11 anni "è una", secondo il primo ministro, Jean Castex. La pronuncia del, fatta alla radio France Bleu Alsace, costituisce una ...

Advertising

sportli26181512 : Tottenham, il Covid stravolge il calendario: le ultime: Nella squadra di Conte ci sono otto giocatori e cinque memb… - MarySpes : RT @jimmomo: Le misure anti-Covid di Johnson non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle in vigore in Italia e sul Continente, ma n… - Roby848484 : @DavidBasco86 Tanti casi Covid rinviata sia in Europa che in Premier - IPibia : @Fabius40884986 @MeoPinelli Ma infatti per me è nato tutto da lui. Giocatori col COVID-19. In Premier per adesso qu… - qnazionale : Covid, record casi in UK. Premier scozzese: 'Omicron, rischio tsunami' -