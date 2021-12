Covid, Iss: “Per non vaccinato rischio di morte 16 volte più alto rispetto a chi ha le tre dosi”. Protezione dal contagio al 39% dopo 5 mesi (Di sabato 11 dicembre 2021) Il rischio di morire a causa del Covid per un non vaccinato è 16,6 volte maggiore rispetto a quello di un vaccinato con tre dosi. È il dato che emerge dall’ultimo Report integrale dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) sulla pandemia in Italia e che conferma l’efficacia del vaccino, in particolar modo per quanto riguarda la prevenzione da un decorso grave della malattia. Lo stesso rapporto evidenzia però che dopo 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale (le due dosi), l’efficacia nel prevenire il contagio, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% ad appena il 39%. Resta elevata la “copertura” da una malattia severa che dopo i 5 mesi cala ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ildi morire a causa delper un nonè 16,6maggiorea quello di uncon tre. È il dato che emerge dall’ultimo Report integrale dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) sulla pandemia in Italia e che conferma l’efficacia del vaccino, in particolar modo per quanto riguarda la prevenzione da un decorso grave della malattia. Lo stesso rapporto evidenzia però chedal completamento del primo ciclo vaccinale (le due), l’efficacia nel prevenire il, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% ad appena il 39%. Resta elevata la “copertura” da una malattia severa chei 5cala ...

