Combinata nordica, uno spaziale Jarl Magnus Riiber si aggiudica anche la gara "invertita" di Otepää (Di sabato 11 dicembre 2021) Continua il dominio del cannibale norvegese Jarl Magnus Riiber che impone la sua legge sul Normal Hill di Otepää, in Estonia. Nessuno sembra poter fermare il norge al momento, neanche il format di gara "invertito", trasformato da una classica Gundersen ad una Mass Start stamattina dai giudici, costretti a decidere per una inusuale gara in cui la frazione di fondo ha preceduto quella di salto. Dopo aver vinto la frazione di fondo in volata, sbaraglia la concorrenza anche nel secondo segmento, dando oltre 13 punti di distacco al secondo, con un salto semplicemente inarrivabile per la concorrenza. Come prevedibile, i 10 km di fondo con partenza in linea, non avevano creato grandi distacchi tra gli atleti, creando un contesto di gara che ...

