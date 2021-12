Carlos Sainz (Ferrari): “Quinto posto? Sono contento, sono uno capace…” (Di sabato 11 dicembre 2021) Un buon Quinto posto nella griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi per Carlos Sainz. La Ferrari dello spagnolo partirà dalla terza fila dello schieramento, davanti al compagno di squadra Charles Leclerc che si è dovuto accontentare di una settima posizione. Le parole di Carlos Sainz Ecco cosa ha detto il pilota spagnolo della Ferrari al termine delle qualifiche: “sono felice, certo, soprattutto dopo Gedda in cui ero molto dispiaciuto per l’eliminazione in Q2. Lì andavo molto forte e sono stato troppo aggressivo in Q2 quando non dovevo. Oggi mi sono dosato meglio e ho fatto il giro veloce quando contava, cioè in Q3 – ha commentato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Un buonnella griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi per. Ladello spagnolo partirà dalla terza fila dello schieramento, davanti al compagno di squadra Charles Leclerc che si è dovuto accontentare di una settima posizione. Le parole diEcco cosa ha detto il pilota spagnolo dellaal termine delle qualifiche: “felice, certo, soprattutto dopo Gedda in cui ero molto dispiaciuto per l’eliminazione in Q2. Lì andavo molto forte estato troppo aggressivo in Q2 quando non dovevo. Oggi midosato meglio e ho fatto il giro veloce quando contava, cioè in Q3 – ha commentato ...

Advertising

LucianoQuaranta : RT @PieroLadisa: Positiva anche la qualifica di Carlos Sainz che piazza una buona P5 e domani scatterà dalla terza fila. #F1 #AbuDhabiGP… - formulacory : RT @F1inGenerale_: Carlos Sainz ha così concluso: “Domani sarà difficile stare calmo in partenza, voglio finire però con una bella gara. Pe… - PieroLadisa : Positiva anche la qualifica di Carlos Sainz che piazza una buona P5 e domani scatterà dalla terza fila. #F1… - MaraJbRomano : ??Carlos #Sainz felice per la sua ultima qualifica del 2021 ??'Oggi ho fatto un bel giro” ? Scopri qui A cura di… - francioniflli : GP Abu Dhabi F1 2021: pole a sorpresa di Verstappen su Hamilton, Carlos Sainz Ferrari (5°) andrà per il podio? – A2… -