Basket | Serie A1 2021 2022 | risultati e classifica regular season aggiornata

(Di sabato 11 dicembre 2021) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Comincia la caccia alla Virtus Bologna, vincitrice dell’ultima edizione del campionato, e che è già partita fortissimo aggiudicandosi la Supercoppa. Riuscirà la squadra del neo coach Sergio Scariolo a confermarsi, o assisteremo ad un passaggio di consegne del titolo? COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMINGAX Armani Exchange Milano 20 Virtus Segafredo Bologna 16 Happy Casa Brindisi 12 Allianz Pallacanestro Trieste 12 Dolomiti Energia Trento 12 Nutribullet Treviso12 GeVi Napoli...

Non basta l'assenza di Carlos Delfino a fermare Pesaro: anche senza il proprio leader, i ragazzi di coach Banchi conquistano la terza vittoria di fila, sbancando il Palaverde con una prestazione quasi ...Al PalaVerde colpo di Pesaro nell'anticipo dell'11ª giornata dellaA di. La Carpegna Prosciutto centra la terza vittoria consecutiva superando 73 - 63 la Nutribullet Treviso, trascinata da Zanotti (18 punti). Per i padroni di casa, che non riescono a ...Si sono disputati i due anticipi della decima giornata della Serie A1 di basket femminile e arrivano le vittorie di Venezia e Ragusa, che così continuano la corsa alle spalle di Schio. Sconfitte Sesto ...Al PalaVerde colpo di Pesaro nell'anticipo dell'11ª giornata della serie A di basket. La Carpegna Prosciutto centra la terza vittoria consecutiva superando 73-63 la Nutribullet Treviso, trascinata da ...