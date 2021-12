BALLANDO, MILLY CARLUCCI: NEL RICORDO DI FABRIZIO ACCENDO IL CONTATORE TELETHON (Di sabato 11 dicembre 2021) MILLY CARLUCCI non nasconde la commozione per quello che succederà questa sera a BALLANDO con le Stelle: l’accensione del CONTATORE di TELETHON che darà il via alla lunga maratona televisiva che si concluderà domenica 19 dicembre con lo speciale dei Soliti Ignoti e avrà tra gli appuntamenti clou la Festa di Natale con Mara Venier, domani dalle 20.35 su Rai1. A BALLANDO apriamo la maratona Telehon “Per me è un grandissimo onore perché la semifinale di BALLANDO con le Stelle segna l’inizio della nuova maratona TELETHON 2021. Sono molto commossa, faccio parte della grande famiglia TELETHON da diversi anni, ho condotto tante edizioni di questa maratona. Ci sono i ricordi, e quelli più cari sono legati a FABRIZIO Frizzi, ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 11 dicembre 2021)non nasconde la commozione per quello che succederà questa sera acon le Stelle: l’accensione deldiche darà il via alla lunga maratona televisiva che si concluderà domenica 19 dicembre con lo speciale dei Soliti Ignoti e avrà tra gli appuntamenti clou la Festa di Natale con Mara Venier, domani dalle 20.35 su Rai1. Aapriamo la maratona Telehon “Per me è un grandissimo onore perché la semifinale dicon le Stelle segna l’inizio della nuova maratona2021. Sono molto commossa, faccio parte della grande famigliada diversi anni, ho condotto tante edizioni di questa maratona. Ci sono i ricordi, e quelli più cari sono legati aFrizzi, ...

