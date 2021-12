Acciaierie d’Italia. Usb: “Sotto l’albero di Natale cassa integrazione quasi per tutti. A casa anche la fascia di controllo” (Di sabato 11 dicembre 2021) Dalla prossima settimana si fermano completamente i reparti Pla 2 (Produzione Lamiere) e Laf (Laminatoio a Freddo), e a cascata Staff, Servizi e Officine Generali. Si prevede inoltre anche la fermata del Tubificio Erw. L’elemento di novità, rispetto al passato, è che questa volta il ricorso agli ammortizzatori sociali riguarda, già a partire da lunedì prossimo, anche la fascia di controllo, rappresentata da impiegati e capireparto (figure vicine all’azienda), contattati e informati oggi a fine turno. Spiace Sottolineare che tutto quello che avevamo previsto, si sta verificando: nuove fermate dunque oltre quelle già annunciate la scorsa settimana. Il risultato è che lo stabilimento sarà paralizzato quasi per il 70 %. Fatto assai strano perché, mentre il mercato dell’acciaio é in ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 11 dicembre 2021) Dalla prossima settimana si fermano completamente i reparti Pla 2 (Produzione Lamiere) e Laf (Laminatoio a Freddo), e a cascata Staff, Servizi e Officine Generali. Si prevede inoltrela fermata del Tubificio Erw. L’elemento di novità, rispetto al passato, è che questa volta il ricorso agli ammortizzatori sociali riguarda, già a partire da lunedì prossimo,ladi, rappresentata da impiegati e capireparto (figure vicine all’azienda), contattati e informati oggi a fine turno. Spiacelineare che tutto quello che avevamo previsto, si sta verificando: nuove fermate dunque oltre quelle già annunciate la scorsa settimana. Il risultato è che lo stabilimento sarà paralizzatoper il 70 %. Fatto assai strano perché, mentre il mercato dell’acciaio é in ...

