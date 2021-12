Vaccino obbligatorio dal 15 dicembre: chi è coinvolto e cosa rischia se non è in regola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Da mercoledì si estende l'obbligo vaccinale e che non è in regola va verso una stangata economica (oltre al fatto che mette a rischio al propria salute e quella degli altri).... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 dicembre 2021) Da mercoledì si estende l'obbligo vaccinale e che non è inva verso una stangata economica (oltre al fatto che mette a rischio al propria salute e quella degli altri)....

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino obbligatorio Il piano B del governo: vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori ROMA. Continuano a crescere contagi e ricoveri, aumentati rispettivamente del 22,4% e del 16,3% nell'ultima settimana, e il risultato è che l'Italia si tinge un po' più di giallo. Dopo Friuli Venezia ...

Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 10 dicembre 2021 Il Green pass è obbligatorio anche per i magistrati ma non per avvocati, consulenti, periti e ...email o SMS dal Ministero della Salute al contatto inserito al momento della prenotazione del vaccino o ...

Vaccino obbligatorio anche per badanti? Cosa bisogna sapere Adnkronos "Vaccini ai bambini, ormai siamo pronti Verranno create corsie preferenziali" Le dose per la fascia d’età da 5 a 11 anni, l’Usl in queste ore sta incontrando i pediatri per definire le modalità ed i tempi ...

"Obbligatorio aver fatto la dose Le famiglie così sono sicure" Tra i nuovi requisiti lavorativi anche il certificato vaccinale, è quanto emerge dai responsabili delle agenzie che si occupano della assunzione di badanti. "Facciamo da filtro con le famiglie – spieg ...

