Tech e salute | ok di Bruxelles all’accordo Microsoft-Nuance

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Via libera dall’antitrust europea per l’acquisizione diCommunications da parte di. Reuters riporta che il giganteamericano avrà l’approvazione incondizionata da parte diper concludere l’acquisto da 16 miliardi di dollari – cosa non scontata, dato il momento di attenzione regolatoria altissima nei confronti delle big. L’ok europeo fa seguito a quello australiano e americano e lascia in sospeso quello britannico, oltre all’autorizzazione definitiva della Commissione europea, sempre stando a Reuters., anch’essa americana, è specializzata in tecnologie vocali e intelligenza artificiale (IA). Gli utenti Apple vi sono entrati in contatto in qualità di “cervello” dietro all’assistente vocale Siri. Tuttavia l’azienda si sta specializzando ...