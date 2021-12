Stiamo invecchiando sempre di più e se la situazione non migliorerà ruberemo presto il primo posto al Giappone | come Paese più vecchio del mondo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Italia èpiù anziana e laè destinata purtroppo a peggiorare. Non è un’ipotesi, ma la fotografia che esce dall’ultimo censimento permanente dell’Istat: nel 2020 per ogni bambino c’erano 5,1 anziani. Dieci anni fa, nel 2011, lo stesso rapporto era di uno a 3,8. Nel 1971 il rapporto era praticamente 1,1. Leggi anche › Istat, italianimeno, e più mamme di 40 anni che di venti Istat, Italia anziana e zero nascite E il nuovo record minimo delle nascite (405 mila), l’elevato numero di decessi (740 mila) nel 2020 e la stima che nel 2021 il totale dei bambini nati scenderà sotto la quota dei 400 mila, arrivando a circa a 385 mila su una popolazione di 60 milioni di abitanti, aggravano ulteriormente ...