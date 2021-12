Speed skating, secondo podio in Coppa del Mondo per Davide Ghiotto! (Di sabato 11 dicembre 2021) La quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Speed skating, scattata a Calgary in Canada, continua a sorridere all‘Italia, che dopo la vittoria di Francesca Lollobrigida registra anche il podio di Davide Ghiotto, secondo nella Division A dei 5000 metri maschili. Per l’azzurro si tratta del secondo podio nella manifestazione, dopo quello ottenuto venerdì 3 dicembre a Salt Lake City. L’azzurro la scorsa settimana aveva stabilito il personale in 6:07.271. Il record nazionale è di 6:06.06 ed è appartenente ad Enrico Fabris. A dominare è lo svedese Nils van der Poel, primo in 6:04.32, davanti all’azzurro Davide Ghiotto, secondo in 6:09.34 (+5.02), mentre chiude al terzo posto il canadese Ted-Jan ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) La quarta tappa delladel2021-2022 di, scattata a Calgary in Canada, continua a sorridere all‘Italia, che dopo la vittoria di Francesca Lollobrigida registra anche ildiGhiotto,nella Division A dei 5000 metri maschili. Per l’azzurro si tratta delnella manifestazione, dopo quello ottenuto venerdì 3 dicembre a Salt Lake City. L’azzurro la scorsa settimana aveva stabilito il personale in 6:07.271. Il record nazionale è di 6:06.06 ed è appartenente ad Enrico Fabris. A dominare è lo svedese Nils van der Poel, primo in 6:04.32, davanti all’azzurroGhiotto,in 6:09.34 (+5.02), mentre chiude al terzo posto il canadese Ted-Jan ...

