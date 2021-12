Samsung Galaxy S21 FE con una marcia in più, subito con Android 12 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Samsung Galaxy S21 FE sta arrivando, ormai non dovrebbero più esserci dubbi a riguardo (sappiamo com’è andata nei mesi scorsi: il device avrebbe dovuto fare il suo esordio ad agosto, insieme ai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e poi dopo ad ottobre, mancando clamorosamente ad entrambi gli appuntamenti per via delle crisi mondiale dei semiconduttori). Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S21 FE verrò messo in vendita già con Android 12 e la One UI 4.0, cosa che gli darebbe una spinta aggiuntiva rispetto ai Galaxy S21, commercializzati nativamente con Android 11. In pratica, il Samsung Galaxy S21 FE riceverebbe una major-release in più rispetto ai suoi fratelli, accogliendo anche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) IlS21 FE sta arrivando, ormai non dovrebbero più esserci dubbi a riguardo (sappiamo com’è andata nei mesi scorsi: il device avrebbe dovuto fare il suo esordio ad agosto, insieme aiZ Fold 3 e Z Flip 3, e poi dopo ad ottobre, mancando clamorosamente ad entrambi gli appuntamenti per via delle crisi mondiale dei semiconduttori). Come riportato da ‘SamMobile‘, ilS21 FE verrò messo in vendita già con12 e la One UI 4.0, cosa che gli darebbe una spinta aggiuntiva rispetto aiS21, commercializzati nativamente con11. In pratica, ilS21 FE riceverebbe una major-release in più rispetto ai suoi fratelli, accogliendo anche ...

