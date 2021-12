Pelé | ' io in terapia però mi sto preparando alle Feste'

(Di venerdì 10 dicembre 2021) "Dal 30 settembre, giorno in cui sono uscito dall'ospedale, ho fatto alcune piccole sedute di chemiocome parte del mio trattamento. Ora sono all'ospedale Albert Einstein per l'ultima sessione ...

Così, su Instagram, spiega le sue condizioni di salute dopo il ricovero all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. "Ne approfitterò per fare altri esami, quindi rimarrò qui per qualche giorno - ...Continuano le tribolate vicende di salute per Edson Arantes do Nascimento , noto a tutti come. La leggenda del calcio brasiliano infatti, più volte costretto in ospedale negli ultimi mesi, ...