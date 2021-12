Pd di Roma decide sul seggio lasciato da Gualtieri, D’Elia in ‘pole’ per la candidatura alla Camera (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ stata convocata per domani alle 15.30, nella sala Conferenze della sede nazionale del Nazareno, la Direzione del Partito democratico di Roma. Il primo punto dell’ordine del giorno recita: Elezioni suppletive Collegio Roma 1. Come aveva anticipato Enrico Letta, il Pd Romano è chiamato a scegliere la candidatura per il seggio lasciato libero da Roberto Gualtieri, intanto eletto sindaco, per il quale si andrà alle urne il prossimo 16 gennaio. La Direzione Romana dovrebbe concludersi con un voto sul nome del o della candidata dem. In attesa della riunione, i nomi che circolano sono sempre gli stessi. Ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota l’ipotesi di schierare Cecilia D’Elia: “Può essere il nome di sintesi su cui convergere”, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ stata convocata per domani alle 15.30, nella sala Conferenze della sede nazionale del Nazareno, la Direzione del Partito democratico di. Il primo punto dell’ordine del giorno recita: Elezioni suppletive Collegio1. Come aveva anticipato Enrico Letta, il Pdno è chiamato a scegliere laper illibero da Roberto, intanto eletto sindaco, per il quale si andrà alle urne il prossimo 16 gennaio. La Direzionena dovrebbe concludersi con un voto sul nome del o della candidata dem. In attesa della riunione, i nomi che circolano sono sempre gli stessi. Ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota l’ipotesi di schierare Cecilia: “Può essere il nome di sintesi su cui convergere”, ...

