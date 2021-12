No vax, Vespa: “No a spazio eccessivo in tv” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non sono per dare uno spazio eccessivo ai no vax, ne ho ospitati in studio i quali hanno confessato di aver paura. A confronto con degli scienziati, però, è stato un dibattito abbastanza pacato. Quando in passato ho ospitato un medico il quale si è permesso di dire alcune cose senza alcun fondamento scientifico, ho troncato la trasmissione: non possiamo creare confusione nella gente”. Lo ha detto Bruno Vespa, ospite questa mattina in Giletti 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice. “Un conto – ha aggiunto il conduttore di ‘Porta a Porta’ – è cercare di capire perché la gente ha paura e spiegarglielo, un conto è dare spazio a teorie che non hanno un minimo di fondamento e che hanno l’unico risultato di creare confusione. Il 90% delle persone che entrano in terapia intensiva è di non vaccinati, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non sono per dare unoai no vax, ne ho ospitati in studio i quali hanno confessato di aver paura. A confronto con degli scienziati, però, è stato un dibattito abbastanza pacato. Quando in passato ho ospitato un medico il quale si è permesso di dire alcune cose senza alcun fondamento scientifico, ho troncato la trasmissione: non possiamo creare confusione nella gente”. Lo ha detto Bruno, ospite questa mattina in Giletti 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice. “Un conto – ha aggiunto il conduttore di ‘Porta a Porta’ – è cercare di capire perché la gente ha paura e spiegarglielo, un conto è darea teorie che non hanno un minimo di fondamento e che hanno l’unico risultato di creare confusione. Il 90% delle persone che entrano in terapia intensiva è di non vaccinati, ...

