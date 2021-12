No, l’UE non ha vietato la vendita o l’affitto di case di classe energetica E, D e C (Di venerdì 10 dicembre 2021) La E, la D o la C? Sembra un remake dei Fatti Vostri e delle buste da far scegliere ai telespettatori che partecipano ai quiz da casa. Invece si tratta di classi energetiche di edifici immobiliari che, stando alla vulgata diffusa in questi giorni, tra qualche anno dovrebbero condizionare pesantemente il mercato della vendita e degli affitti di abitazioni. Titoli di giornale, post sui social network e comunicati stampa di esponenti politici vanno tutti in un’unica direzione: l’Unione Europea vieterà la vendita e l’affitto di appartamenti che hanno un impatto energetico elevato. Ma è vero? In realtà le cose non stanno proprio così. LEGGI ANCHE > La bufala della Commissione Europea che ci «vieterà di dire Natale» UE vieta vendita case ad alto impatto energetico? Non è così I titoli di alcuni quotidiani ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 dicembre 2021) La E, la D o la C? Sembra un remake dei Fatti Vostri e delle buste da far scegliere ai telespettatori che partecipano ai quiz da casa. Invece si tratta di classi energetiche di edifici immobiliari che, stando alla vulgata diffusa in questi giorni, tra qualche anno dovrebbero condizionare pesantemente il mercato dellae degli affitti di abitazioni. Titoli di giornale, post sui social network e comunicati stampa di esponenti politici vanno tutti in un’unica direzione: l’Unione Europea vieterà ladi appartamenti che hanno un impatto energetico elevato. Ma è vero? In realtà le cose non stanno proprio così. LEGGI ANCHE > La bufala della Commissione Europea che ci «vieterà di dire Natale» UE vietaad alto impatto energetico? Non è così I titoli di alcuni quotidiani ...

