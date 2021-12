Napoli, trauma cranio-facciale non commotivo per Lozano: l’esito degli esami (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo”. Questa la nota del Napoli sulle condizioni di Lozano dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Leicester in Europa League. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Glistrumentali effettuati a Hirving, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato unnon”. Questa la nota delsulle condizioni didopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Leicester in Europa League. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

