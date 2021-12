Manchester United, Martial con le valigie in mano. L’agente: “Vuole andare via a gennaio” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il futuro di Anthony Martial sarà lontano da Manchester. L’attaccante dello United desidera infatti cambiare aria, come spiegato dal suo agente Philippe Lamboley. “Anthony ha bisogno di giocare, spera di essere ceduto già a gennaio. A breve parlerò con la società” ha dichiarato l’uomo a Sky Sports. Una richiesta piuttosto plausibile considerando che il francese ha giocato davvero poco quest’anno. Il suo contratto, tuttavia, è in scadenza tra tre anni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il futuro di Anthonysarà lontano da. L’attaccante dellodesidera infatti cambiare aria, come spiegato dal suo agente Philippe Lamboley. “Anthony ha bisogno di giocare, spera di essere ceduto già a. A breve parlerò con la società” ha dichiarato l’uomo a Sky Sports. Una richiesta piuttosto plausibile considerando che il francese ha giocato davvero poco quest’anno. Il suo contratto, tuttavia, è in scadenza tra tre anni. SportFace.

