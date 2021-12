Il primo tweet di Patrick Zaki: "Libertà, libertà, libertà" (Di venerdì 10 dicembre 2021) 'libertà, libertà, libertà'. Sono queste le prime parole twittate da Patrick Zaki sull'account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti 'Patrick Libero'. Accompagna il tweet, scritto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) ''. Sono queste le prime parole twittate dasull'account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti 'Libero'. Accompagna il, scritto ...

'Libertà, libertà, libertà'. Tre semplici parole, le prime twittate da Patrick Zaki nell'account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti 'Patrick Libero'. Accompagna il tweet, scritto anche in italiano, la foto del ricercatore egiziano sorridente che mostra un braccialetto della squadra di calcio del Bologna. 'Siamo lietissimi che sia tornato in libertà', ha detto ...

Il primo tweet di Patrick Zaki: "Libertà, libertà, libertà" 'Libertà, libertà, libertà'. Sono queste le prime parole twittate da Patrick Zaki sull'account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti 'Patrick Libero'. Accompagna il tweet, scritto anche in italiano, la foto del ricercatore egiziano sorridente che mostra un braccialetto della squadra di calcio del Bologna.

